Quante volte esci in emergenza coronavirus? Rispondi al sondaggio di gonews.it

Jogging sì, jogging no. Passeggiata col figliolo sì o no e per quanto tempo. Quanto ha bisogno di passeggiare un cane per fare i bisognini? Quante volte si può andar fuori per la spesa?

L'emergenza coronavirus ha sollevato dubbi sulle attività quotidiane che sono diventati quasi esistenziali, più che essenziali. Le questioni di principio su chi abbia diritto a uscire sono all'ordine del giorno e occupano tutti i social. I gruppi di quartiere sono subissati da messaggi del tipo: "Stamane ero sotto casa, ma tutta questa gente che c'è in giro dove va?". Non ci sono dubbi sul fatto che prima o poi tra i commenti spunterà qualcuno che risponde: "E te che eri a fare per strada?". Discorsi da quarantena sui social ai tempi del coronavirus.

Tutta l'Italia è concorde sul fatto che ci sono settori indispensabili al Paese e che quindi il personale sanitario, le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato e chi appartiene alle realtà produttive alimentari, necessarie o sanitarie e assistenziali, hanno diritto a stare per strada. Per tutto il resto vige il caos delle interpretazioni dei Dpcm fai-da-te. Abbiamo imparato tutti che dopo una "diretta di Conte" dovremo fare i conti con un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure con un Decreto Legge. I meme del buongiorno sono sostituiti su WhatsApp dal Pfd dell'ultimo Decreto vigente. Ci siamo scoperti tutti giuristi sopraffini e ormai ci districhiamo tra le disposizioni di legge e le direttive ai prefetti da parte del Ministero dell'Interno. Oggi sappiamo che bisogna restare a casa, nonostante il caos ingenerato da una direttiva circa le uscite genitori-figli e jogging, su cui è stato lo stesso premier Conte a fare chiarezza: "Restate a casa e se il vostro bambino vuol venire a fare la spesa, portatelo con voi".

Ma quante volte è possibile uscire di casa? Tutte le volte che è necessario e consentito, naturalmente. Questa è la domanda del sondaggio di gonews.it.

Emergenza coronavirus, quante volte esci di casa? Mai

1-3 alla settimana

Una o più volte al giorno (per lavoro o necessità) Vota

Chiarastella Foschini

Tutte le notizie di Toscana