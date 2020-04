Salute mentale, attivato percorso nell'Asl Centro per appuntamento

In questa fase di emergenza per Coronavirus le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico o che hanno disabilità intellettive non possono utilizzare risorse riabilitative e socio-sanitarie. Proprio nell’ambito del nucleo familiare, sottoposto ad una situazione di isolamento all’interno delle abitazioni può aumentare il rischio di esacerbazione delle difficoltà psicopatologiche e comportamentali.

Il Dipartimento salute mentale dell’Azienda Sanitaria, diretto dal dottor Giuliano Casu rassicura le famiglie e garantisce la massima accessibilità e tempestività di intervento attraverso una valutazione da parte dei Centri di Salute mentale nel caso di comparsa o aggravamento di disturbi psicopatologici e/o comportamentali segnalati dalle famiglie.

L’appuntamento potrà essere richiesto con modalità telefonica e successivo accesso diretto o con il percorso fast track da parte del medico di medicina generale. Di seguito le modalità per attivare l’intervento suddivise per Zone Distretto:

Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Zona Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore

Urgenze tramite Fast Track Numero Verde o presso Presidio di San Miniato (La Badia), Via Tosco Romagnola Est 229/233 - San Miniato (Pisa) Telefono 0571 704652

Zona Pistoia/Val di Nievole

Urgenze tramite Fast Track Numero Verde o presso Presidio Pistoia di via degli Armeni, 4 (Palazzina Emodialisi primo piano) tel 0573 353031

Presidio Borgo a Buggiano (UFSMIA Val di Nievole) Centro Avis Via Martiri del XVI marzo, 78 Telefono: 0572 460940

Zona Pratese

Urgenze tramite Fast Track Numero Verde o presso Presidio “Roberto Giovannini”, Via Cavour, 118 Telefono 0574 807464

UFC SMIA Firenze

I punti telefonici messi a disposizione sono i seguenti:

Zona Firenze SE/Mugello: Il servizio si è organizzato per urgenza presso l'OSMA (secondo piano stanza 6 ) Visite urgenti tramite il numero 055 6936565 dal lunedì al venerdì 9-13 oppure 055 6934438

Zona Firenze Nord Ovest: Sesto Fiorentino e Scandicci - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, telefono 055-6930293 - 055-6930732

Zona Firenze Città Presidio di Viale Gabriele D'annunzio, 29 dalle ore 9 alle 13 ai numeri telefonici 055 6934438 e 055 6934903

Rimane attivo per tutta l'UFCSMIA Firenze l’indirizzo mail:salutementaleinfanzia@uslcentro.toscana.it.

Area Salute Mentale Adulti

Centri di salute mentale per accoglienza diretta diurna

Zona Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore

Empoli

CSM Viale Boccaccio 26 Telefono 0571 878271 Centralino 0571 7051 Castelfiorentino (ore 7.30 – 13)

Via Goito 30 Telefono 0571 878894

San Miniato CSM ‘La Badia’, Via Tosco-Romagnola Est 229/233 San Miniato Basso Telefono 0571 704660, Centralino 0571 7051

Zona Firenze

via Pietro Fanfani, 17 Telefono: 055 6939350

via D’Annunzio, 29/31 Telefono: 055 6934409

lungarno Santa Rosa, 13/15 Telefono: 055 6935505 - 055 6935643

Zona Firenze Nord Ovest

Campi Bisenzio via Rossini 2/o Telefono 055 6930861

Sesto Fiorentino via Monteverdi, 35 Telefono 055 6930530

Scandicci via Vivaldi snc Telefono 6930730

Zona Firenze Sud Est

Figline Valdarno via G. da Verrazzano, 16 Tel. 055 9508405

San Casciano Val di Pesa via del Cassero, 4 Tel. 055 8290328

Zona Mugello

Borgo San Lorenzo viale della Resistenza angolo via Gobetti Telefono 055 8451542

Zona Pistoiese Prenotazione urgenze tramite Fast-track da parte del Medico di Medicina Generale

Zona Val di Nievole Montecatini Terme via Nazario Sauro, 1 Telefono 0572 4601 Pescia

Zona Pratese Piazza Ospedale, 5 Telefono 0574 807900, 0574 807907

Fonte: Asl Toscana Centro

