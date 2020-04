Settimana Santa, il programma per la diocesi di Pistoia

La Settimana Santa andrà vissuta quest’anno in una modalità del tutto inedita. Restano in vigore, infatti, le misure di sicurezza che impediscono la celebrazione comunitaria dell’eucarestia e di altri momenti di preghiera comunitari. I parroci, quindi, potranno celebrare il triduo pasquale senza concorso di popolo. La Domenica delle Palme non sarà possibile distribuire i rami di ulivo benedetti. Può essere conservato però quello dell’anno precedente.

Il Giovedì santo, per la messa in Coena Domini non è previsto il rito della lavanda dei piedi e quest’anno non si prepara il cosiddetto “sepolcro”, di conseguenza non c’è possibilità per fare la tradizionale “visita alle sette chiese”, né di fare adorazione in chiesa. Per la veglia pasquale sono esclusi i riti della benedizione del fuoco e i battesimi. Il giorno di Pasqua le campane di tutte le chiese suoneranno a festa alle ore 12, per ricordare la vittoria di Cristo sulla morte e dare un segno di speranza a tutti. La tradizionale benedizione delle uova pasquali potrà invece essere fatta attraverso i vari mezzi di comunicazione, invitando i fedeli a unirsi alla preghiera da casa. Il vescovo lo farà in diretta al termine della veglia pasquale e della messa del giorno di Pasqua.

Quanti intendessero confessarsi e comunicarsi potranno farlo in modo privato, facendo in modo che la sosta in chiesa avvenga lungo il tragitto degli spostamenti concessi per i motivi indicati dal Governo. In questa situazione di emergenza, ciascuno può rivolgersi nell’intimo della propria coscienza a Dio con un atto di pieno pentimento, da cui scaturisce il perdono dei peccati commessi anche mortali, purché al tempo stesso ci si impegni a confessare i peccati non appena sarà possibile accedere alla Confessione individuale.

Per ogni approfondimento è possibile consultare il portale della diocesi www.diocesipistoia.it.

Di seguito gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa presiedute da vescovo Fausto che sarà possibile seguire da casa:

Sabato 4 aprile, ore 17.30

Celebrazione delle Palme e della passione del Signore

Cattedrale di Pistoia

Diretta televisiva in onda su Tvl (canale 11)

Mercoledì 8 aprile, ore 18

Celebrazione Penitenziale

Palazzo vescovile

Diretta televisiva in onda su Tvl (canale 11)

TRIDUO PASQUALE

Giovedì 9 aprile, ore 21

Giovedì Santo

Messa in Coena Domini

Cattedrale di Pistoia

Diretta streaming disponibile sul canale youtube (DiocesidiPistoiavideo), sulla pagina Facebook diocesana (Diocesi di Pistoia) e sul sito diocesano (www.diocesipistoia.it).

Venerdì 10 aprile, ore 15

Venerdì Santo

Celebrazione della Passione del Signore

Cattedrale di Pistoia

Diretta televisiva in onda su Tvl (canale 11)

Sabato 11 aprile, ore 22.45

Sabato Santo

Veglia pasquale

Cattedrale di Pistoia

Diretta televisiva in onda su Tvl (canale 11)

Al termine, benedizione delle uova pasquali nelle case.

Domenica 12 aprile, ore 17

Pasqua di Resurrezione

Santa Messa del giorno di Pasqua

Cattedrale di Pistoia

Diretta streaming disponibile sul canale youtube (DiocesidiPistoiavideo), sulla pagina Facebook diocesana (Diocesi di Pistoia) e sul sito diocesano (www.diocesipistoia.it).

Al termine, benedizione delle uova pasquali nelle case.

Fonte: Diocesi di Pistoia - Ufficio stampa

