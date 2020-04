Disagi sulle linee telefoniche del Comune di San Miniato. Da quest'oggi, segnalano alcuni cittadini, non sarebbe possibile raggiungere al telefono i vari servizi dell'amministrazione, tra cui la polizia municipale. Secondo quanto affermato dal sindaco Simone Giglioli, è in corso una riparazione di un guasto da parte dell'azienda incaricata. Il disservizio riguarda tutte le linee del Comune. Ancora non sono noti i tempi di risoluzione.

