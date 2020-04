Torneo Internazionale Santa Croce cancellato per l'edizione 2020

Il Tennis Club Santa Croce comunica ufficialmente la cancellazione del torneo Internazionale J1 ITF “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, che sarebbe stato in programma dall’11 al 16 maggio per la sua quarantaduesima edizione. Proprio oggi ATP, WTA e ITF hanno diramato un comunicato per annunciare lo stop del circuito professionistico fino al 13 luglio 2020 a causa dell’emergenza legata al diffondersi del Covid-19. Gli organizzatori della prestigiosa rassegna giovanile toscana hanno valutato l’ipotesi di uno spostamento in settembre ma la difficoltà di trovare spazio nel calendario unita all’incertezza per la durata di questa emergenza sanitaria hanno fatto propendere per la definitiva cancellazione. Con grande dispiacere l’edizione 2020 del Torneo Internazionale J1 di Santa Croce non si giocherà. L’appuntamento, con più voglia e motivazione di sempre, è rimandato all’anno prossimo.

Fonte: Tennis Club Santa Croce

