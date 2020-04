A Rignano è iniziata la distribuzione delle 9.000 mascherine ai cittadini

Il Comune di Rignano sull'Arno informa che è iniziata la distribuzione delle 9.000 mascherine a tutti i residenti nel nostro territorio dopo la consegna di ieri.

Alcune cose da sapere:

- la Protezione Civile sta curando la consegna tramite la VAB Rignano sull'Arno - Antincendi Boschivi - Protezione Civile e l'Associazione Nazionale dei Carabinieri (nelle immagini allegate con le relative divise);

- la distribuzione riguarda TUTTO il territorio comunale;

- per ogni cittadino sarà distribuita una mascherina assieme a una lettera firmata dal Sindaco con le istruzioni;

- chi consegna le mascherine NON entrerà nelle abitazioni private, ma aspetterà fuori alla porta condominiale e/o della casa;

- non verrà richiesto alcun pagamento né niente sarà dovuto a chi distribuisce il materiale;

- chi non sarà trovato in casa al momento della consegna, troverà nella cassetta delle lettere un avviso con i contatti da chiamare per la riconsegna.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Rignano sull'Arno