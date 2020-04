Accoltella il cognato in strada, 42enne arrestato per tentato omicidio

La scorsa notte, un cittadino pratese di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Iolo di Prato con l’accusa di tentato omicidio. I militari hanno risolto il caso in poche ore. La vicenda si è consumata per strada in via di Reggiana. Il 42enne avrebbe litigato con il cognato per motivi sui quali stanno svolgendo ulteriori accertamenti i militari dell’Arma. Al culmine della discussione, l’uomo ha estratto un coltello da cucina ed ha colpito alla schiena ed al torace l'avversario, scappando. Il ferito è stato soccorso e medicato dal personale del 118 ma non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri hanno rintracciato il reo nascosto nel vano scale condominiale della propria abitazione. L’arrestato è nel carcere della Dogaia a disposizione dell’autorità giudiziaria pratese

