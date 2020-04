Aeroporto di Firenze, Giannarelli (M5S): "No ampliamento aeroporto Firenze. Prima il piano nazionale aeroporti"

“Nel bel mezzo dell’emergenza coronavirus la giunta regionale inizia l’iter per una nuova variante al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per l’aeroporto di Peretola, il cui progetto di ampliamento è stato più volte bocciato dai giudici amministrativi. La fretta anche questa volta è cattiva consigliera – afferma Giacomo Giannarelli, Presidente del gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - Prima di fare un intervento su un singolo aeroporto, occorre un piano nazionale sugli scali, piano che ad oggi ancora non ci risulta abbia completato l’iter di approvazione. Prima di fare un intervento su singolo aeroporto vi è la necessità di rifare il piano nazionale aeroporti, perché è sconsiderato ingrandire un determinato aeroporto senza avere una strategia nazionale completa. Non si può agire per singola città o singola regione.”