Al via la consegna a domicilio dei farmaci ospedalieri delle farmacie del Santa Maria Annunziata e Serristori

Partirà nei prossimi giorni il servizio di consegna a domicilio dei farmaci ospedalieri che venivano abitualmente ritirati presso la farmacia ospedaliera del Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e del Serristori di Figline Valdarno. Il servizio sarà svolto 1-2 giorni a settimana per comune ed è rivolto ai comuni di Bagno a Ripoli, Figline e Incisa, Rignano, Reggello, Greve, Impruneta, San Casciano, Barberino Tavarnelle, Pontassieve, Pelago, Rufina, Fiesole e Firenze. La consegna a domicilio viene effettuata dal Centro Intercomunale di Protezione civile Arno sud est attraverso le associazioni di volontariato locale.

Per attivare il servizio relativo alla farmacia Santa Maria Annunziata basterà inviare una email a prenotafarmaci.sma@uslcentro.toscana.it mentre per la farmacia del Serristori, basterà scrivere a prenotafarmaci.serristori@uslcentro.toscana.it e indicare in entrambi i casi nome e cognome, codice fiscale, nome del farmaco o dei farmaci richiesti, indirizzo di residenza a cui dovranno essere consegnati i farmaci e numero di telefono per eventuali contatti. Si ricorda che sono attivi anche i numeri di risposta telefonica per la farmacia Santa Maria Annunziata allo 055 6936394 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, per quella del Serristori allo 055/9508242 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 11.

Le richieste dovranno riguardare esclusivamente farmaci ritirati abitualmente presso le due farmacie e la cui scorta personale sia in esaurimento a breve. Le consegne saranno scaglionate in base alle scadenze della scorta.

Fonte: AUSL Toscana Centro

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli