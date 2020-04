Al via la consegna delle mascherine nelle piazze dei Comuni del Chianti, una per famiglia

Prendono il via da domani, sabato 4 aprile, le prime forniture gratuite di mascherine nei territori del Chianti Fiorentino. La modalità scelta dai Comuni di Greve in Chianti, San Casciano e Barberino Tavarnelle è quella della consegna dalle piazze dei centri abitati e delle frazioni. Le amministrazioni comunali conferiranno le dotazioni di sicurezza, una per nucleo familiare, attraverso la collaborazione delle associazioni locali.

Nel caso di Greve in Chianti la consegna delle mascherine avverrà anche su prenotazione. Il Comune ha messo a disposizione un numero di telefono, corrispondente al recapito delll'ufficio Servizi sociali 055 8545270, cui ci si potrà rivolgere tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11. “Domani partiamo da piazza Matteotti – fa sapere il sindaco Sottani – ma provvederemo alla consegna a domicilio per quelle situazioni che fanno registrare particolari necessità, il nostro territorio è ampio ed esteso, caratterizzato da zone collinari e montane, per i cittadini che risiedono in aree molto distanti dal capoluogo o impossibilitati a spostarsi ci attiveremo per far recapitare il dispositivo di protezione direttamente a casa”.

Pronti alla distribuzione, domani sabato 4 aprile, anche i Comuni di San Casciano e Barberino Tavarnelle che provvedono alla donazione delle mascherine dalle proprie piazze chiedendo ai cittadini di rispettare le distanze di sicurezza, allo scopo di evitare assembramenti, come previsto dalle prescrizioni del Decreto ministeriale.

A San Casciano i volontari saranno a disposizione nelle frazioni di Mercatale e Montefiridolfi, dalle ore 10 alle ore 12 dalle ore 16 alle ore 18, in piazza Vittorio Veneto (Mercatale) e nella piazza di Montefiridolfi.

A Barberino Tavarnelle le mascherine saranno consegnate da domani nelle piazze di tutto il territorio partendo da Vico d'Elsa, Zambra, Pastine, Tignano, Monsanto, Linari e Sant'Appiano e via via in tutto il territorio comunale.

“Iniziamo a rispondere alle esigenze dei cittadini con la consegna di migliaia di mascherine nei nostri territori - dichiarano i sindaci Paolo Sottani, Roberto Ciappi e David Baroncelli - ogni ausilio contiene un dispositivo di protezione da utilizzare fuori casa per evitare contatti e cercare di ridurre il rischio di contrarre infezioni”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

