Antico Pastificio Morelli dona una tonnellata di pasta alla Croce Rossa di Empoli

La generosità non si ferma e coinvolge Empolese Valdelsa e Zona del Cuoio. Alla Croce Rossa Italiana di Empoli ieri (giovedì 2 aprile) è stato consegnato ieri un bancale con circa una tonnellata di pasta donato dall’Antico Pastificio Morelli di San Romano (Montopoli in Val d'Arno).

"Questa gentilissima donazione sarà usata per rimpinguare il nostro magazzino. Tutta la pasta verrà infatti usata per aiutare le famiglie che più ne hanno bisogno. Cogliamo l'occasione per ringraziare infinitamente l'Antico Pastificio Morelli per questa graditissima donazione. I volontari del nostro Comitato e la popolazione vi sono grati" affermano dalla CRI.

