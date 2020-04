Anva scrive a Barnini: "Riapriamo alla vendita di generi alimentari nei mercati"

Il Sindacato degli ambulanti scrive al sindaco di Empoli Brenda Barnini in qualità di delegato al commercio per l’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa.

Nella lettera (che trovate qui) la richiesta di consentire la vendita dei generi alimentari nei mercati settimanali, rionali e nei posteggi isolati.

L’Empolese-Valdelsa rappresenta un caso unico nella zona; in aree limitrofe questa attività è consentita, ovviamente nel rispetto di tutte le prescrizioni legate alla prevenzione del contagio da Coronavirus.

“Dopo la recente proroga del ‘lockdown’ fino al 13 aprile – fanno sapere dall’Associazione – si rende opportuno delineare possibilità alternative per il reperimento dei beni di prima necessità. Quella del mercato è sicuramente una delle più interessanti, gli operatori sono formati e consapevoli di tutti i protocolli da seguire”.

Spesso si vedono anziani passare lunghi periodi in attesa davanti ai centri commerciali; queste persone hanno solitamente bisogno di un accompagnamento per muoversi, implicando quindi il coinvolgimento anche di altri soggetti. La possibilità di approvvigionarsi più vicino a casa aiuterebbe anche quella parte di popolazione con maggiori difficoltà, contenendo una immotivata corsa all’approvvigionamento che prosegue anche in questi giorni.

“Ci sono tutte le condizioni per operare in sicurezza – concludono i vertici ANVA – il settore extra-alimentare è fermo da tempo, per questo è possibile utilizzare l’ampio spazio delle aree di mercato riposizionando i posteggi e distanziandoli tra loro. Tra l’altro è tutto previsto e consentito in tutti i provvedimenti della Presidenza del Coniglio dei Ministri”.

Nel testo della lettera Anva-Confesercenti si rende disponibile a mettere a disposizione delle amministrazioni comunali le proprie competenze in materia, anche alla luce delle esperienze che ancora oggi sono attive nel territorio regionale.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa

