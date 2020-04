Buoni alimentari, 750 in arrivo a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo si è mosso con celerità e già domani mattina, sabato 4 aprile, partirà la consegna dei primi venti buoni spesa, rilasciati dall'amministrazione alle famiglie in difficoltà a causa delle conseguenze del Coronavirus. Il sindaco Simone Calamai stamattina ha ritirato presso le Grafiche Votino di via Milano, che si stanno occupando della stampa, i primi 750 buoni spesa per un controvalore di 15 mila euro. Il sindaco Calamai e tutti gli assessori della giunta sono stati impegnati a controfirmare i buoni spesa che già domattina saranno distribuiti alle famiglie che hanno fatto richiesta. Durante il primo giorno, infatti, sono state presentate venti domande. L'istruttoria è stata veloce e già domani gli aventi diritto saranno chiamati al centro operativo della protezione civile comunale di via Toscanini per ritirare i primi buoni. « Montemurlo risponde in tempi record all'esigenze delle famiglie in difficoltà, che già domani potranno ritirare i buoni spesa e acquistare così i generi di prima necessità- spiega il sindaco Simone Calamai- Inoltre, attraverso i buoni donazione l'amministrazione comunale darà la possibilità a tutti i cittadini di poter contribuire al fondo dei buoni spesa per aiutare chi è in difficoltà. In queste ore stiamo raccogliendo le adesioni dei supermercati e dei negozi che accettano i buoni spesa ed ancora una volta invito tutti i commercianti di Montemurlo del settore alimentare e le farmacie ad aderire all'iniziativa». Sul sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) si trovano tutte le informazioni .

Il valore del buono di solidarietà alimentare è definito sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare; hanno la priorità le famiglie con figli minori, le persone sole e i nuclei con a carico portatori di disabilità certificata. L’importo erogabile a ciascun nucleo familiare è così definito: nucleo composto da una persona 100 euro;nucleo composto da due persone 200 euro; nucleo composto da tre persone 300 euro;nucleo composto da quattro persone 360 euro;nucleo composto da cinque o più persone 420 euro.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

