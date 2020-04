Campagna di raccolta solidale di Caritas, Croce Verde, Misericordia e Comune di Serravalle

Una raccolta solidale per aiutare le persone in difficoltà. E' questa l'idea lanciata dalla Caritas, Croce Verde e Misericordia di Casalguidi con il patrocinio del Comune di Serravalle che partirà il 6 aprile e terminerà il 18 aprile dal lunedì al sabato nei supermercati Tuodì e Conad di Casalguidi.

“Sono molto contenta che le associazioni del territorio Caritas, Croce Verde e Misericordia lavorino insieme per lo stesso scopo – afferma l'assessore al sociale, Ilaria Gargini – che che è quello di dare un minimo di sollievo a coloro che in questo momento sono in forte difficoltà”.

L’emergenza del Covid-19 non sta creando solo un isolamento sociale ma sta determinando un isolamento economico di tante famiglie colpendo soprattutto chi già viveva situazioni di fragilità e di difficoltà. Per combattere questa situazione l'aiuto e sostegno di tutti è indispensabile. Sono due le iniziative proposte:

Carrello Solidale: nei maggiori punti vendita di Casalguidi (Conad e Tuodì) saranno presenti all’uscita scatoloni con i simboli della Caritas, ognuno può contribuire con prodotti alimentari che saranno subito consegnati alle famiglie in difficoltà residenti nel Comune. Sarà affisso un manifesto per consigliare la tipologia di alimenti che è preferibile acquistare, prevalentemente prodotti a lunga scadenza. Altri esercenti si stanno aggiungendo alla raccolta. Per chi fosse interessato o comunque per contattare il Centro di Ascolto Caritas può chiamare il numero: 348 0276348

Raccolta fondi: possibilità di contribuire con un piccolo bonifico sul Conto Corrente IBAN IT62 T089 2270 5300 0000 0633 324 presso Banca Alta Toscana Intestato a Parrocchia di Casalguidi – CARITAS, con Causale “Emergenza Coronavirus”

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese