Campi Bisenzio, intervento di pronto intervento idraulico sul Marina

A fine marzo il crollo di una porzione di muro in pietrame sulla sponda destra del torrente Marina, nel Comune di Campi Bisenzio, in località Il Rosi e solo pochi giorni dopo il sopralluogo congiunto dei tecnici regionali e consortili per verificare l’accaduto e valutarne la pericolosità dal punto di vista della sicurezza idraulica.

A distanza di pochi altri giorni, pur in tempi difficili per l’emergenza coronavirus, grazie ad una convenzione di avvalimento già sottoscritta tra gli enti in questione si è attivata procedura di intervento urgente e sono iniziati i lavori di risistemazione della sponda ceduta.

Il Consorzio, accertata la fattibilità dei lavori stante anche la situazione di emergenza in atto per Covid19 e le possibili difficoltà operative nonché le limitazioni nell’approvvigionamento di mezzi e materiali necessari, sta proprio in queste ore procedendo con l’asportazione del materiale presente in alveo, la realizzazione di una difesa spondale in massi di scogliera intasata e in sostanza il ripristino finale dello stato dei luoghi e della sezione idraulica. Per l’intervento è stimato un costo indicativo di circa 40 mila euro.

Intervento reso possibile grazie anche al lavoro di informazione e preparazione delle Imprese locali che sono rimaste attive in virtù dei contratti in essere con il Consorzio e dei quali hanno dato comunicazione alla Prefettura di Firenze, come previsto da decreto governativo e che sono in grado di operare gli interventi nel rispetto delle direttive per il contenimento del Covid19.

“Grazie alla chiarezza di competenze operata dalle leggi regionali in materia e al grande rapporto di collaborazione fra enti che abbiamo voluto e saputo instaurare il Consorzio, insieme al Genio Civile, riesce ad intervenire tempestivamente sui corsi d’acqua per la sicurezza pubblica e la privata incolumità anche in tempi in cui quasi l’intero Paese è giustamente bloccato contro il diffondersi del Coronavirus” è il commento orgoglioso del Presidente del Consorzio di Bonifica Marco Bottino.

“L’intervento realizzato sul torrente Marina, frutto della sinergia con il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno – ha detto l’assessore Federica Fratoni – , è stato possibile grazie alla constatazione tempestiva da parte del Genio Civile del crollo dell’argine che ha subito attivato il pronto intervento, azione che rientra tra quelle volte a tutelare la pubblica incolumità e quindi urgente. A questo proposito voglio ringraziare il Genio civile che non si è mai fermato e, pur nell’emergenza Covid, tramite i sorveglianti idraulici che lavorano in sicurezza, sta proseguendo i sopralluoghi e i controlli a tutela del territorio e dei cittadini”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno -Ufficio Stampa

