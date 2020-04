Coronavirus, dall'Asl Sud Est 15 nuovi contagi, 891 in totale

Coronavirus, ad oggi, nella Asl Toscana sud est ci sono 891 positivi. Ieri erano 898.

Del totale dei positivi, 746 sono paucisintomatici a domicilio, 133 ricoverati, di questi 20 in terapia intensiva.

Il numero di decessi è di 27 persone: 12 prov Siena, 8 Arezzo prov e 7 prov Grosseto, tutti con quadro clinico estremamente complesso, per lo più tra gli 83 ed i 95 anni.

I guariti sono 28 (22 prov Siena, 2 Arezzo, 2 Grosseto e 2 extra regione) tra i 20 e i 70 anni.

Sono 15 i nuovi contagi per oggi, venerdì 3 marzo, nell'Asl Sud Est. Sei per la provincia di Arezzo (2 ricoverati), una sola per la provincia di Grosseto e 8 per quella di Siena (2 ricoverati).

Tutte le notizie di Siena