Coronavirus, donazione a Estar dall'Ordine degli Ingegneri

L'Ordine degli Ingegneri di Firenze ha donato 5.000 euro a Estar, l'Ente di supporto tecnico amministrativo della Regione Toscana, per contribuire all'acquisto di attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione individuale che saranno distribuiti alle Aziende sanitarie secondo i fabbisogni e le indicazioni della Regione.

“L'importo donato è stato ricavato destinando all'iniziativa i fondi previsti in bilancio per le attività sportive che quest'anno saranno ovviamente ridotte – spiega il presidente dell'Ordine, Giancarlo Fianchisti -. Abbiamo inoltre lanciato una campagna di raccolta fondi attraverso il portale GoFundMe: Ognuno, a partire dai nostri iscritti, potrà partecipare al sostegno di chi ogni giorno è impegnato per combattere l'epidemia con un contributo volontario di qualsiasi entità che verrà interamente devoluto”.

“Gli ingegneri in questa fase hanno un compito estremamente importante e una grande responsabilità, in molti sono impegnati in prima linea soprattutto sul fronte delle dotazioni di macchinari in uso alle terapie intensive e dell'organizzazione degli ospedali – prosegue Fianchisti -. Ribadiamo il nostro appello a non improvvisare perché lo spirito encomiabile e positivo della solidarietà da solo non basta, senza le giuste competenze si possono fare danni”.

Per info e donazioni https://www.gofundme.com/f/ca79w-ordine-ingegneri-firenze-emergenza-covid19

Fonte: Ufficio stampa

