Coronavirus, FI Pisa: "Si abbassino i toni delle polemiche. Usiamo le energie per proposte"

Le preoccupazioni non mancano, il tempo neppure e l'attesa è estenuante: ma ricordiamoci che tutto il Paese è coinvolto nell'emergenza sanitaria e sta combattendo con tutte le forze per superarla. Avere un profilo social “in tempi di pace” ha un significato, ma ora che combattiamo per tutelare la salute pubblica sarebbe importante non utilizzare i social per “scontri virtuali”, ma per proporre soluzioni concrete. Anche a Pisa la macchina amministrativa ha inevitabilmente risentito dell'emergenza sanitaria così come in altri Comuni d'Italia, ma non per questo si è assolutamente fermata, anzi continua il suo lavoro per tutelare la salute dei cittadini: andiamo avanti uniti per uscire dall'attuale emergenza ed utilizziamo uniti le nostre energie per proporre e costruire. Dopo l'emergenza, mentre lavoreremo per far ripartire l'economia, ci sarà tutto il tempo libero per le polemiche, ma non adesso.

Raffaella Bonsangue Coordinatore Provinciale Forza Italia Pisa

