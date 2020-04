Coronavirus, la Nipal srl di Empoli fa una donazione alle Pubbliche Assistenze

Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli ringraziano la Nipal Srl, ditta di abbigliamento con sede a Empoli con tanti anni di storia, che nei giorni scorsi ha effettuato una importante donazione in favore dell'associazione.

Una donazione che, in questo momento difficile, servirà alle Pubbliche Assistenze Riunite, ad acquistare Dispositivi di Protezione Individuale, indispensabili ai volontari per continuare a presidiare il territorio e a svolgere i propri fondamentali servizi alla popolazione in piena sicurezza, ma anche per proseguire nella loro attività di sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

“L'esempio dato da Nipal e da tanti cittadini e imprenditori che in questo momento stanno mostrando tutta la loro generosità è forse la cosa più bella di questo periodo difficile”, è il commento della presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite Eleonora Gallerini. “Anche noi associazioni abbiamo una grande responsabilità in questo senso, e cioè quella di sostenere le fasce più deboli della società che rischiano di uscire da questa crisi con le ossa rotte. Noi ci siamo e continueremo ad esserci, grazie al grande spirito di servizio dei nostri volontari, nostra avanguardia sul territorio, e alla generosità di cittadini e aziende. Se restiamo uniti, ne usciremo tutti insieme”.

