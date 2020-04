Nel corso di una diretta Instagram con il sindaco di Firenze Dario Nardella, la virologa Ilaria Capua che dirige l'One Health Center of Excellence all'Università della Florida, ha affermato che ci sono "zero possibilità" che il Coronavirus scompaia con l'estate, "questo è un fenomeno di portata epocale. Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo" anche se "saremo tutti diversi".

