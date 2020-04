Coronavirus, mascherine distribuite a lavoratori e cittadini dai volontari Cisl a Campi Bisenzio

La Cisl in campo con i propri volontari Anteas per distribuire ai lavoratori e ai cittadini di Campi Bisenzio mascherine per l’emergenza Coronavirus.

Alcune centinaia di mascherine sono state consegnate alla sede Cisl di via Tintori 17 dal Comune di Campi, nell’ambito dell’operazione per la diffusione tramite le associazioni e il volontariato di questi mezzi di protezione individuale ai cittadini campigiani.

Per concordare la consegna cittadini e lavoratori possono contattare la Cisl ai numeri di telefono 338-9539130 e 339-7733098

“Tutti – dicono dalla Cisl di Campi - in questo momento difficile cerchiamo di dare il nostro contributo, collaborando per la protezione delle persone da questo virus, nella speranza che si possano riprendere gradualmente le attività di lavoro e di relazione che tanto ci stanno mancando in questo frangente.”

Fonte: Cisl Toscana

