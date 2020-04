Coronavirus, proroga chiusura temporanea degli Uffici Immigrazione

Al fine di dare esecuzione alle misure straordinarie introdotte in merito all’emergenza Coronavirus si comunica che lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa e gli sportelli dei Commissariati di PS di Pontedera e Volterra, rimarranno chiusi al pubblico sino al 14 aprile 2020. Nell’ottica di non creare disservizi per l’utenza, è stato concordato con Poste Italiane S.P.A. di procedere ad un ulteriore rinvio di 10 settimane delle convocazioni fissate in agenda.

Fonte: Questura di Pisa

