"Crisi di maggioranza a Massarosa, indecisione sul donare l'indennità"

Che il Sindaco Coluccini e la sua Maggioranza fossero inadeguati a gestire il comune di Massarosa era del tutto evidente, anche in momenti cosiddetti normali. Ma ora, in tempi di vera e propria emergenza, l’inefficienza di questa Amministrazione è sempre più forte.

L’ultimo atto grave è che, in piena emergenza e carenza di adeguate risorse pubbliche, si stia consumando una vera e propria crisi di maggioranza a seguito della mozione presentata da tre consiglieri, due dei quali della maggioranza stessa, mozione sulla quale anche la minoranza è d’accordo e che prevede la devoluzione delle indennità di sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale e consiglieri a beneficio dei nostri concittadini più bisognosi.

La crisi di maggioranza in realtà l'aveva già aperta Pietro Bertolaccini con le sue dimissioni da assessore, una figura espressione della stessa lista del sindaco con deleghe importanti come la scuola, le attività produttive ed il volontariato. In questo momento di emergenza sanitaria, in quanto medico, avrebbe potuto dare un apporto amministrativo importante. Il sindaco non ha voluto ancora rimpiazzarlo in Giunta. O non ne ha avuto la forza.

Quello che resta di Bertolaccini sono le sue pesanti considerazioni espresse proprio nei confronti di Coluccini, adesso la mozione presentata da Dati, Garibaldi e Merciadri, poi la replica affannata e inconcludente di Coluccini e del segretario provinciale della Lega Recaldin, sono la conferma che questa amministrazione è agli sgoccioli, ingestibile politicamente all'interno, e soprattutto senza alcuna credibilità all'esterno.

Che dovrebbero pensare infatti i cittadini quando Coluccini stesso, invocando sulla stampa l'arrivo dei commissari, riconosce di fatto l'inutilità sua e della giunta per l'incapacità di gestire il dissesto che loro stessi hanno voluto, se poi la dichiarata sostanziale inutilità della giunta e del sindaco non si traduce nella rinuncia di una parte delle loro indennità a beneficio delle persone in difficoltà?

Una domanda quindi rimane per adesso senza risposta, risposta che può essere solo un sì, oppure un no: sindaco, noi siamo pronti, tu e la tua giunta siete disponibili ad una riduzione consistente delle vostre indennità durante l’emergenza a beneficio dei nostri concittadini più bisognosi?

Chiediamo infine nuovamente l’intervento tempestivo del presidente del consiglio Claudio Marlia, latitante fino ad oggi coi consiglieri e i capigruppo, perché convochi quanto prima il consiglio comunale on line.

Silvano Simonetti, capogruppo di Massarosa Domani

Stefano Natali, capogruppo di Sinistra Comune

