Dalla Fondazione Caript aiuti alle scuole e alle famiglie

Con delibera d’urgenza, il Presidente della Fondazione Caript, Luca Iozzelli, ha deciso lo stanziamento di quasi 140mila euro destinati al sostegno delle scuole e delle famiglie che in questo complesso periodo di emergenza sanitaria si trovano a dover garantire agli studenti gli strumenti necessari alla messa in atto della didattica a distanza.

Per sopperire alle carenze di strumenti di comunicazione digitale, infatti, la Fondazione già nella scorsa settimana si era messa a disposizione delle scuole per contribuire all’acquisto di strumentazioni e materiali per le attività didattiche, anche in previsione di un’utilizzazione futura.

Le scuole che ne hanno fatto richiesta riceveranno dalla Fondazione le risorse necessarie all’acquisto di tablet e computer portatili da dare in uso gratuito alle famiglie che ne sono sprovviste.

Un intervento necessariamente tempestivo, che consentirà di gestire al meglio questo delicato momento di emergenza e di difficoltà per gli insegnanti, gli studenti e le famiglie. Si tratta del primo stanziamento dedicato a questa problematica, per far fronte ai dieci istituti che al momento ne hanno fatto richiesta. La Fondazione è a disposizione di tutti gli altri istituti che, avendone necessità, vorranno presentare le loro richieste.

Per informazioni e chiarimenti: interventi@fondazionecrpt.it

Fonte: Fondazione Caript

