Staffoli solidale: l'Associazione Culturale dona materiale sanitario ai medici di base

L'Associazione Ricreativa e Culturale di Staffoli è protagonista di un bel gesto di solidarietà in piena emergenza Coronavirus. Ha deciso di donare ai medici di base di Santa Croce sull'Arno e Staffoli materiale sanitario: 7 visiere lavabili, 200 mascherine, 15 dosatori di gel sanitari, e 10 scatole di guanti in nitrile per un totale di 500 paia.

Il materiale è stato preso alla ferramenta Salvadori di Santa Croce (che si sta dando da fare in questo periodo) e consegnato al dottor Angelo Scaduto e alla dottoressa Clelia Maciariello. Per l'associazione, Maria Ricci e il presidente Rino Bocciardi hanno detto: "I dottori erano commossi per il nostro piccolo pensiero. Speriamo di stimolare un po' di persone a fare altrettanto e di aiutare chi lavora per noi".

L'Associazione Ricreativa e Culturale di Staffoli è attiva da moltissimi anni nella frazione. Si adopera per la benedizione degli animali, per le feste sull'aia estive e altri eventi. La solidarietà però è di casa, dato che ogni anno a Natale dona una somma alla Caritas.

Gianmarco Lotti

