Dramma Popolare propone online la Via Crucis di Beppe Dati

Nei tempi di grande difficoltà in cui tutti sperimentiamo amarezza e dolore, senza mai rinunciare però alla speranza, il Dramma Popolare, in preparazione alla Santa Pasqua propone la 'Via Crucis' di Beppe Dati, importante autore di testi musicali della nostra Toscana. Si tratta di un'opera musicale e teatrale, rappresentata per la prima volta nel Marzo 2016 nella Cattedrale di San Miniato e che ripercorre drammaticamente il cammino della passione e della crocifissione. In quest'occasione il Vescovo, Andrea Migliavacca interverrà con una breve introduzione. Tutti avranno la possibilità di collegarsi a partire da Domenica 5 Aprile in qualsiasi momento della giornata, collegandosi alla home page del Dramma www.drammapopolare.it o alla la pagina Facebook del Dramma Popolare stesso.

Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare

