Firenze durante l'emergenza: un video sulla vita silenziosa in città

Firenze, metropoli con un cuore pulsante, che attende e lavora con fantasia, che aspetta l'ora in cui i cittadini potranno finalmente abbracciarsi. Un volo nella città che sa fermarsi e ascoltare nel silenzio le voci delle vittime dell'epidemia e con esse prepararsi al futuro. Dalle immagini del Sindaco Dario Nardella che ricorda le vittime in piazza della Signoria alla città che si raccoglie come può fino all'abbraccio finale, il video 'Il cuore di Firenze', realizzato da Domenico Costanzo, è accompagnato da un testo tratto dal romanzo 'Allergia' della scrittrice fiorentina Luisa Puttini Hall (ed. Moby Dick, 2013).



