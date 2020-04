Fondazione Andrea Bocelli dona 300 mascherine FFP2 al San Giovanni di Dio

Trecento mascherine FFP2 - e ancora i contatti sono aperti per la donazione di altro materiale - sono state consegnate dalla Fondazione Andrea Bocelli al direttore dell’ospedale San Giovanni di Dio. La Fondazione nel comunicare la volontà di donare le 300 mascherine, ha espresso stima e grande riconoscenza per il prezioso lavoro che viene svolto dall’ospedale in questi giorni così difficili. Le mascherine sono state donate per il reparto adibito al contrasto dell’emergenza Covid presso il San Giovanni di Dio.

Per l’altro materiale che la Fondazione si è resa disponibile a donare, l’ospedale ha già fatto sapere che servirebbero camici impermeabili con polsino, tute impermeabili, protezioni facciali visiere, camici TNT, calzari al ginocchio impermeabili e maschere filtranti FFP2 e FFP3.

“Siamo profondamenti grati alla Fondazione Bocelli per la donazione delle mascherine – dichiara Simone Naldini, direttore del presidio ospedaliero – Questi dispositivi sono di estrema importanza in questo momento anche per il nostro ospedale. Ringraziamo la Fondazione anche per come si è subito resa disponibile a fornirci altro materiale”.

Fonte: Asl Toscana Centro

