I Ragazzi di Cerbaiola alla Regione: "Ritardi nella realizzazione della struttura al Terrafino"

L'associazione I Ragazzi di Cerbaiola segnala ritardi nella realizzazione delle strutture semiresidenziali per disabili nonostante le opere siano già state deliberate. Nello specifico l'associazione, che scrive alla Terza Commissione Politiche Sociali Regione Toscana; alla Direzione Diritti Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana; alla dott.ssa Barbara Trambusti e al Consigliere regionale Enrico Sostegni sulla nuova struttura semiresidenziale per disabili a Empoli, in zona Terrafino, di cui alla delibera, già attuativa dei lavori, numero 339 del 02/03/2018.

"Vi comunichiamo- scrivono dall'associazione- che è necessario provvedere, in modo celere, alla nuova costruzione tenendo conto delle carenze (barriere architettoniche, servizi igienici obsoleti e non a norma di legge) che hanno motivato i nuovi investimenti, anziché la ristrutturazione del Centro Diurno per disabili di Cerbaiola;

A maggior ragione, si rendono necessari tali costruzioni rilevando nuovi inserimenti, ex novo e provenienti da altri centri, di soggetti disabili con alta intensità assistenziale, determinando sovraffollamenti e difficoltà nella gestione assistenziale e riabilitativa, purtroppo contravvenendo alle disposizioni della legge regionale n. 41 del 2005 art.21 – allegato a -.

Nonostante varie interpellanze e petizioni inoltrate alla Direzione Al Toscana Centro, rimaste inevase, i genitori dei disabili non sono riusciti a conoscere lo stato dei lavori del progetto di realizzazione della nuova residenza disabili. Tale nuovo centro serve anche per ovviare a situazioni contingenti dovute all’anzianità e malattia dei genitori.

Pertanto, cortesemente, si chiede a codesta spett/le Commissione di intervenire al fine di addivenire in tempi brevi alla realizzazione della nuova struttura, tenuto conto anche della scarse opere di residenzialità e semiresidenzialità destinate ai soggetti disabili, compreso quelle per il Dopo di Noi".

