Il Comune di Monteriggioni apre una raccolta fondi per aiutare chi è in difficoltà

Il Comune di Monteriggioni ha aperto una raccolta fondi per rafforzare il sostegno economico rivolto alle famiglie in difficoltà nel far fronte all’emergenza Covid-19 (Coronavirus). L’iniziativa si chiama “#Monteriggionisolidale - Insieme siamo più forti: sostieni l’emergenza COVID-19 attraverso una donazione” ed è possibile donare utilizzando le coordinate bancarie presenti sul sito Internet del Comune www.comune.monteriggioni.si.it. La donazione è detraibile ai sensi dell'articolo 66 del D.L. n.18/2020.

“In questo periodo straordinario - afferma il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini - molte famiglie si sono trovate a far fronte a un’improvvisa crisi sociale ed economica. Per questo motivo, abbiamo deciso di aprire un conto corrente che accolga donazioni destinate a implementare i fondi indirizzati a coloro che, sul nostro territorio, hanno necessità di aiuto economico. Monteriggioni è da sempre una comunità che si caratterizza per lo spirito di solidarietà e, dunque, confido nella sensibilità dei cittadini, a cui fin da ora rivolgo il mio più sentito ringraziamento”.

Info. La donazione, seguendo le coordinate bancarie disponibili anche sul sito del Comune, deve essere intestata a Comune di Monteriggioni, Iban IT87F0103071881000000660609, con causale Donazione Emergenza Covid19.

Fonte: Comune di Monteriggioni - Ufficio Stampa

