Il Comune recapita a casa i tablet dell’istituto 'Gamerra' per garantire la didattica a distanza

Nei giorni scorsi il Comune di Pisa ha provveduto a recapitare a casa degli studenti dell’istituto comprensivo “Gamerra” i tablet necessari per la didattica a distanza. La richiesta formulata all’assessore alle politiche socioeducative Sandra Munno dalla stessa direzione dell’istituto “Gamerra”, impossibilitata a recapitare gli strumenti informatici a causa delle restrizioni alla mobilità imposte dalle misure per l’emergenza Coronavirus, è stata inoltrata, con la collaborazione dell’ assessore Latrofa, al servizio di Protezione civile che si è attivato per la consegna a domicilio degli strumenti informatici agli studenti che ne erano sprovvisti.

«A seguito della richiesta di alcuni istituti scolastici – spiega l’assessore Sandra Munno - abbiamo adottato questo protocollo per rendere più semplice e veloce la consegna agli studenti dei tablet necessari alla didattica a distanza».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

