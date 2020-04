La comunità si mobilita per l’ospedale di Prato: donati 2500 test rapidi, 500 camici, 500 mascherine e pasti pronti

E’ una catena di solidarietà verso l’ospedale Santo Stefano che ogni giorno riceve tanti gesti di generosità da parte della comunità pratese. Tanti hanno donato fino dai primi giorni di emergenza sanitaria e tanti hanno raccolto l’invito alla solidarietà del Consigliere Regionale Nicola Ciolini.

Sono arrivati 2.500 test rapidi per rilevare l’eventuale contagio da Coronavirus, donati da imprenditori cinesi che saranno destinati al personale sanitario.

Non è mancata la generosità di Associazioni, Aziende, farmacie, imprenditori di Prato e cittadini grazie ai quali sono arrivati 500 camici monouso, 20 chilogrammi di gel igienizzante e 500 mascherine.

La comunità si è mobilitata per sostenere gli operatori sanitari che affrontano in prima linea questa emergenza. Sono davvero tante le iniziative per fargli sentire, ogni giorno, vicinanza e conforto. L'Associazione Adesso Prato e Pastifici Pratesi hanno recapitato, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anche pasti caldi pronti e pasta fresca: ravioli e spaghetti alla chitarra. Un lungo elenco di tanti contributi importanti per supportare l’ospedale di Prato che ringrazia tutta la comunità.

Fonte: AUSL Toscana Centro

