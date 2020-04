Tolti i sigilli al locale di Sovigliana dove morì la 19enne livornese

Sono stati tolti i sigilli al Mind Club di Sovigliana (Vinci) dove lo scorso 20 ottobre morì la 19enne Erika Lucchesi. Secondo le indagini, la giovane livornese sarebbe stata uccisa da un mix di droga e alcol, ma si attendono ancora i riscontri autoptici.

In attesa di avere più certezze su quanto avvenne alla serata 'Jaiss', La Nazione dà alcune novità. Sono terminate le esigenze probatorie, il locale è tornato libero e rientrato nella disponibilità della Sovigliana Cooperativa, che gestisce la discoteca. L'attività comunque rimane sospesa sia per l'ordinanza emessa dal Comune di Vinci sia per l'emergenza Coronavirus.

Per la morte di Erika Lucchesi al momento sono indagate tre persone, una delle quali latitante. Le altre due sono un 21enne livornese e una 48enne, legale rappresentate della cooperativa.

