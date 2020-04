Sanificazione a Santa Croce: Mazzetti Ido Snc dà una mano alla Misericordia

La Misericordia di Santa Croce sull'Arno provvederà nei prossimi giorni alla sanificazione del territorio con uno dei suoi mezzi. Questo sarà possibile anche alla generosità di una ditta della zona, come specificano proprio da Santa Croce.

A dare una mano è stata la ditta Mazzetti Ido Snc, impresa sempre di Santa Croce sull'Arno che si occupa di sistemi di irrigazione. La Mazzetti Ido ha allestito il mezzo per renderlo funzionante per la sanificazione delle strade. Si tratta di un'opera utile per 'pulire' le vie e gli arredi urbani durante l'emergenza Coronavirus. "Un bel gesto che ci ha colpito. Vogliamo ringraziare pubblicamente l'azienda. La sanificazione sarà effettuata nei prossimi giorni" affermano dalla Misericordia.

Nello specifico l'azienda ci ha costruito la pedana, gli attacchi, la barra e gli ugelli per lo spargimento e nebulizzazione dell'acqua. Il mezzo è un Mercedes Unimog in dotazione alla Misericordia e nello scorso fine settimana è già stata effettuata una prima sanificazione.

