Noi da Grandi dona 3mila euro al Fondo di Solidarietà SdS Empolese Valdarno Valdelsa

Prosegue la solidarietà da parte delle associazioni del territorio per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Anche la onlus Noi da Grandi, associazione che si occupa di potenziare l'autonomia dei ragazzi disabili ed aiutarli nel loro percorso di crescita ed indipendenza, è scesa in campo grazie all'impegno dei genitori dei ragazzi, che hanno deciso di dare il loro contributo attraverso una donazione di 3 mila euro al Fondo di Solidarietà istituito dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. La cifra sarà quindi utilizzata per aiutare le persone che si trovano in difficoltà economica a causa della crisi generata dalla diffusione del Covid-19. La Società della Salute, con il presidente Alessio Spinelli e il direttore Franco Doni, ringraziano di cuore la onlus Noi da Grandi per questo bellissimo gesto di solidarietà che va ad aggiungersi a tutte le attività così importanti e meritevoli che svolge quotidianamente a servizio dei ragazzi disabili.

Fonte: Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

