Non possono partecipare al concorso nazionale, i bambini del coro i 'Grilli Cantanti' donano i soldi al San Jacopo

Non hanno potuto partecipare al concorso nazionale che si doveva svolgere in questi giorni a Sestri Levante (Liguria) i bambini del coro "Grilli Cantanti", della scuola primaria Civini Arrighi e, insieme alla loro maestra e direttrice del coro, Lucia Innocenti Caramelli, hanno devoluto la quota d'iscrizione per aiutare il reparto pediatrico dell'ospedale San Jacopo di Pistoia.

Il concorso canoro è stato annullato e gli organizzatori hanno restituito il denaro alle famiglie che è stato utilizzato per acquistare i dispositivi di protezione individuale (camici, mascherine e guanti) per gli operatori del reparto di Pediatria diretto dal dottor Rino Agostiniani.

La dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero a nome di tutti gli operatori, ringrazia i piccoli donatori, l'insegnate e le famiglie.

Fonte: AUSL Toscana Centro

