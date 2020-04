La badante torna dalla malattia, 80enne la picchia e la rinchiude in una stanza

Se ne era andata da casa per malattia, ma al ritorno è stata minacciata, picchiata e rinchiusa in una stanza. Protagonista della spiacevole vicenda una giovane badante di Anghiari, vittima di un pensionato aretino 80enne. La donna, assunta con regolare contratto, era stata lontana dalla casa dell'anziano per malattia.

L’aggressore, dicendosi particolarmente risentito dell’assenza della badante, l’avrebbe accusata di aver simulato l’infermità apostrofandola con offese gravi, per poi minacciarla verbalmente, costringendola con violenza all’interno di una stanza. L'avrebbe rinchiusa nella camera dicendole che da lì non l’avrebbe mai più fatta uscire.

Superati i primi attimi di paura la donna è poi riuscita a fuggire, approfittando di un momento di distrazione dell'80enne. Si è recata dai carabinieri di Sansepolcro e ha esposto i fatti, che risalgono al dicembre scorso. I militari hanno denunciato l’anziano che dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona, violenza privata e minacce.

