Portano via 2400 euro da una farmacia, poi tentato di fuggire dai carabinieri: arrestati due 18enni

I carabinieri hanno tratto in arresto due 18enni per furto aggravato in concorso. I due sono stati bloccati a Pisa dopo un breve inseguimento, scattato dopo che avevano effettuato una repentina manovra che ha insospettito i militari. Le indagini hanno permesso di denunciare i due ad un furto in una farmacia di Calcinaia, dove sono state asportate due casse automatiche contenenti la somma di 2400 euro. Arrestati, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Tutte le notizie di Pisa