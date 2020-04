Tamponi drive thru anche in Valdelsa, primi 15 esami a Poggibonsi

È partito oggi il servizio di drive thru anche in Alta val d'Elsa. L’innovativa modalità per il tampone che la Asl Toscana sud est ha avviato. È rivolta a chi deve sottoporsi a tampone, cioè chi è individuato dal servizio di Igiene Pubblica e contattato unicamente dalla Asl. Le persone, senza scendere dall’auto ma solo abbassando il finestrino, faranno il tampone grazie al personale preposto. Questa modalità serve a velocizzare le procedure e a ridurre il contatto tra operatore e cittadino ottimizzando, al contempo, l’utilizzo dei Dispositivi di protezione. A Poggibonsi, presso l’Ospedale di Campostaggia, questo pomeriggio sono state infatti effettuati i primi 15 tamponi.

