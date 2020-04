Tosap a San Miniato, slitta il pagamento di marzo

La rata per il pagamento della Tosap (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) che scadeva il 31 marzo, sarà posticipata al 30 settembre senza incorrere in alcuna sanzione o interesse di mora, per gli ambulanti e i commercianti fermati dai decreti governativi per l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Questa è la nuova misura adottata dall'amministrazione comunale di San Miniato, per andare incontro alle necessità che stanno nascendo. "Abbiamo deciso di destinare questa misura a quegli ambulanti che commerciano prodotti non alimentari, perché durante l'emergenza i decreti governativi hanno imposto lo stop ai mercati per tutti quei generi che non fossero alimentari, e poi anche per tutte quelle attività commerciali per le quali è stata disposta la chiusura - spiega l'assessore alle attività produttive, Elisa Montanelli -. Si tratta di un primo provvedimento per dare un po' d'ossigeno a questa categoria, raggiunto grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria che hanno lavorato di concerto con l'amministrazione per questo risultato, e sulla spinta della mozione congiunta del consiglio comunale, un documento che propone una serie di suggerimenti pensati proprio per andare incontro ai lavoratori e alle famiglie".