Un milione di mascherine chirurgiche sdoganate all'interporto di Prato

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Prato e Pistoia, in linea con le disposizioni vigenti per far fronte all’emergenza epidemiologica in atto, hanno effettuato in due distinte operazioni lo sdoganamento in modalità “svincolo diretto” del seguente materiale sanitario destinato a soggetti di cui all’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 6/2020:

- 500.000 mascherine chirurgiche destinate a varie associazioni, quali A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e UNEBA (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale);

- 500.000 mascherine chirurgiche destinate al Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna - Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

La merce, proveniente dalla Cina, è stata localizzata all’interno dell’Interporto della Toscana Centrale di Prato presso i magazzini della società di spedizione Schenker.

Fonte: Agenzia Dogane e Monopoli (ADM)

