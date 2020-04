A Pasqua regala un sorriso a un nonno con gli ovetti della Pace

Quest’anno sarà una Pasqua insolita senza Messa in comunità e pranzo in famiglia, senza ricette della tradizione e scambio delle uova: a soffrire di più per questo isolamento saranno le persone più vulnerabili, come gli anziani delle Case di Riposo o gli ospiti degli istituti che ospitano persone disabili.

Nell’attesa di tornare ad abbracciarci, abbiamo pensato di portare un sorriso ai tanti ospiti delle strutture presenti nel nostro territorio che passeranno questi giorni da soli. Farlo è semplice: dona gli Ovetti della Pace ad un nonno e scrivi un biglietto con un messaggio affettuoso, al resto penseremo noi.

Gli Ovetti della Pace da te acquistati con una donazione di 5 euro ciascuno saranno consegnate alle RSA e agli altri istituti del nostro territorio alcuni giorni prima di Pasqua, si tratta di scatoline contenenti 10 ovetti di cioccolato, che potranno essere accompagnati da un tuo messaggio. Per informazioni consultare il link seguente https://www.movimento-shalom.org/donations/a-pasqua-regala-un-sorriso/

Fonte: Movimento Shalom onlus

