Al via il Progetto Sos spesa a San Miniato della RT 76 San Miniato Fucecchio

La Round Table 76 San Miniato Fucecchio, in risposta alla richiesta d’aiuto della Caritas dei giorni scorsi, ha messo in campo una campagna di Raccolta Alimentare nel Comune di San Miniato.

Il progetto SOS SPESA, si tratta in modo concreto e semplice di aiutare chi, a causa dell’emergenza Coronavirus, si trova in grosse difficoltà economiche: chi “può” acquista alimentari e beni di prima necessità nei negozi e li lascia lì nella scatola, le scatole di cibo verranno poi raccolte e consegnate dai ragazzi della RT76 alla CARITAS di San Miniato, che provvederà a distribuirle alla famiglie bisognose del nostro Territorio.

Nei negozi che hanno aderito all’iniziativa troverete un totem con il logo dell’associazione e sotto una scatola.

È stata suggerita a gli esercenti una lista dei cibi:

olio d’oliva, tonno in scatola, carne in scatola, latte a lunga conservazione, pasta, riso, conserve di pomodoro, legumi, biscotti e omogeneizzati.

Si tratta di alimenti a lunga conservazione e che possono essere facilmente raccolti e poi distribuiti che rispondono alle concrete esigenze delle persone. Meglio evitare, invece, alimenti freschi come frutta, verdura, pesce o carne che deperiscono in fretta e potrebbero non arrivare in tempo sulla tavola di chi ne ha bisogno. #SOSspesa

Sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/rt76sanminiatofucecchio/) troverete l’elenco dell’attività aderenti e gli aggiornamenti della raccolta.

La Round Table 76 ringrazia per i totem e le scatole, che per la raccolta sono stati realizzati e donati dallo Scatolificio Saico Srl di San Miniato Basso ed un ringraziamento va anche la Sanser Srl di San Miniato basso per aver donato le mascherine per poter fare la raccolta e la messa del materiale negli alimentari.

La Round Table è un'organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività.

La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico.

In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole".

Fonte: Round Table 76 San Miniato Fucecchio

Tutte le notizie di San Miniato