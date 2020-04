Banda larga a Montespertoli, Comune e Regione annunciano l'estensione della copertura

Per far fronte alle necessità derivanti dalle misure di contenimento del coronavirus il Comune di Montespertoli e Regione Toscana si sono mossi congiuntamente per estendere la copertura a banda larga sul territorio e "sbloccare" la connettività per le abitazioni che insistono sugli armadi stradali che attualmente sono "saturi", ossia che non hanno più "spazio" per sostenere altre attivazioni della connettività.

L'intervento - richiesto dal Comune di Montespertoli e preso in carico da Regione Toscana - è necessario per garantire ai cittadini di alcune frazioni del territorio il diritto allo studio e quello al lavoro da remoto, dal momento che le recenti disposizioni per contenere il contagio da Covid-19 prevedono la didattica a distanza per gli studenti e forme di lavoro agile per i lavoratori che possono usufruirne.

In particolare, le sedi di Anselmo e Lucignano saranno de-saturate entro fine Aprile, mentre le restanti tre sedi (due a San Quirico, una a Martignana) vedranno analogo intervento entro Maggio.

“Già nel 2015 intervenimmo su Montespertoli, nelle frazioni di Lucignano, Fornacette, Martignana, Mela, Poppiano e San Quirico, con un bando caratterizzato dal cofinanziamento pubblico al progetto di investimento dell'operatore privato sui territori toscani in digital divide, la cui gara fu vinta da Telecom Italia - spiega l’assessore all’innovazione della Regione Toscana Vittorio Bugli - Questo intervento permise di attivare centinaia di utenze con banda larga e in parte ultra larga. Adesso con questa ulteriore azione possiamo ampliare l’offerta e soddisfare le richieste di tanti cittadini, che in questi giorni da casa studiano e lavorano.”

"De-saturare cinque armadi stradali entro maggio significa estendere la connettività a centinaia di cittadini su tutto il territorio; si tratta di un'iniziativa importante, che riusciamo ad ottenere grazie all'ottima collaborazione tra Comune di Montespertoli e Regione Toscana" commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. "Durante un'emergenza sanitaria come questa garantire il diritto alla connettività significa garantire il diritto allo studio e al lavoro di molti cittadini."

Fonte: Comune di Montespertoli

