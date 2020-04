Battaglia contro Covid-19, l'appello dagli operatori di Careggi: "Restate a casa!"

L'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e i suoi operatori sanitari, duramente impegnati da settimane nella cura dei pazienti affetti da malattia da coronavirus, rivolgono un appello ai cittadini per il rispetto delle regole che impongono di rimanere a casa.

In questo momento la puntuale osservanza del divieto è fondamentale per difendere la salute di tutti attraverso la riduzione dei contatti sociali e quindi della diffusione del contagio. Noi impegnati in prima persona nella cura dei malati - dichiarano gli operatori di Careggi prmotori dell'appello - chiediamo la vostra collaborazione in un unico intento quello di ritornare il prima possibile ad una vita normale. Senza il rispetto stretto e rigido delle regole questo non si potrà realizzare. Cittadini e operatori sanitari devono essere uniti per vincere questa dura battaglia, restate a casa!

Fonte: AOU Careggi - Ufficio stampa

