Benvenuto Francesco! Ponsacco saluta il primo figlio della sindaca Brogi

L’Amministrazione comunale di Ponsacco dà il benvenuto con grande emozione a Francesco, il primogenito della nostra sindaca Francesca Brogi e suo marito Sandro.

Ieri all’Ospedale Felice Lotti di Pontedera, la Sindaca ha dato alla luce un bel maschietto di 3,5 Kg che gode di ottima salute. La mamma e il padre Sandro hanno salutato e ringraziato pubblicamente tutti i loro familiari, amici, colleghi e tutti quei cittadini che in queste settimane gli hanno dimostrato vicinanza. L'arrivo di una nuova vita rappresenta da sempre il simbolo della speranza, mai come adesso la nascita di un bambino ci rallegra e ci conforta. La Sindaca ha rivolto un sincero ringraziamento all’Ospedale Lotti e a tutto il reparto di ginecologia, che si è dimostrato sensibile e professionale in tutti i 9 mesi di gravidanza e durante il parto, contribuendo a rendere questo momento ancora più bello.

La Giunta e tutta l’Amministrazione comunale rivolgono ai neo genitori e alle loro rispettive famiglie gli auguri più sinceri e affettuosi per il lieto evento. Al piccolo Francesco facciamo i migliori auguri per un futuro ricco di salute e serenità.

Di seguito le parole della Sindaca Francesca Brogi:

“Ieri alle 14.30 è nato il mio bimbo. Tutto è andato per il meglio e io e marito siamo davvero felici. Ringrazio tutti voi per l’affetto che mi avete riservato. La vostra amicizia e vicinanza saranno due cose che non dimenticherò mai. Grazie Ponsacco, e grazie alla mia giunta, a partire dal mio vicesindaco Massimiliano Bagnoli e dalla mia segretaria Claudia Ciarfella, perché se è vero che fare il sindaco non può voler dire rinunciare alla propria vita familiare, è pur vero che tutto questo lo si può fare a patto di avere una grande squadra alle spalle. Un ringraziamento sincero all’ospedale Lotti e a tutto il reparto di ginecologia. Siamo davvero fortunati ad avere sul territorio un’eccellenza come questa. Far nascere i bambini è la cosa più preziosa che c’è, farlo ai tempi del corona virus lo diventa ancora di più, perché richiede sicuramente un’attenzione ancora maggiore. Posso dire con certezza che al Lotti mi sono sempre sentita al sicuro. Il merito va a tutto il personale. Tutta la mia gratitudine alla mia ostetrica Camilla Caldini, alla dottoressa Sandra Allegretti e a tutti gli operatori che mi hanno assistito durante il parto con grande cura e professionalità. E voglio rivolgere un grazie di cuore alla mia ginecologa Patrizia Scida, che ha saputo accompagnarmi con tutta la sua esperienza di medico e la sua umanità. Per finire un grazie sincero alla primaria Liut, e con lei all’intero personale del reparto”.

