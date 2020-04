Buoni spesa nei negozi di vicinato, consiglieri di maggioranza: "Segnale di attenzione alle frazioni"

“La commissione consiliare Sviluppo Economico, Finanze è al lavoro ed ha approfondito le modalità di utilizzo dei buoni spesa che sono stati incrementati di oltre 1 milione grazie all’intervento del Governo. È confortante la notizia che i buoni spesa saranno spendibili anche nei negozi di vicinato che aderiranno all’avviso pubblico del Comune oltre che nelle grandi catene di distribuzione. In questo modo si cerca di venire incontro a molteplici esigenze: ai consumatori impossibilitati a muoversi con mezzi propri; agli esercenti che sarebbero tagliati fuori, qualora i buoni spesa fossero previsti solo per la grande distribuzione; ad un territorio che è composto da tante realtà e che speriamo possa vedere in ognuna di queste un presidio anche sociale e di aiuto alla comunità”. Queste le parole dei consiglieri di maggioranza in commissione 2, Lorenzo Tinagli, Matilde Rosati, Elena Bartolozzi, Monia Faltoni (Pd) e Teresa Lin (lista civica Biffoni)

“È il segno che questa amministrazione comunale sta lavorando con la testa, tenendo ben a mente le complessità del momento e cercando di attivarsi per trovare possibili soluzioni. Un ringraziamento particolare al sindaco e a tutta la giunta, in particolare modo all’assessore Squittieri, che si è attivata su questo tema. Encomiabile inoltre il lavoro degli uffici che cercano ogni giorno di arginare e anticipare eventuali problemi in un momento complesso per tutta la nostra comunità”.

Fonte: PD Prato - Ufficio Stampa

