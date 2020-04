Ciclomatti solidali: donati fondi a Misericordia e Pubblica Assistenza di Santa Croce

Si chiamano Ciclomatti ma in questo momento hanno avuto una lucidità esemplare. Si tratta di un gruppo di amici della Zona del Cuoio (e non solo) accomunati dalla grandissima passione per le due ruote. In un periodo in cui non ci si possono godere le strade primaverili toscane, i Ciclomatti hanno messo da parte la bici e agito col cuore.

Hanno fatto due donazioni, una alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno e un'altra alla Misericordia, sempre a Santa Croce. Hanno dato settecento euro alla Pubblica Assistenza e altri settecento alla Misericordia, che per una semplice gruppo di amatori sono cifre importanti. La consegna è avvenuta oggi, sabato 4 aprile, in quel di Santa Croce, con tanto di divise ufficiali. I fondi andranno a aiutare le due associazioni a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Santa Croce si dimostra ancora una volta una zona feconda per la generosità. D'altronde, anche se lavorano in silenzio, Pubblica Assistenza e Misericordia sono operative 24 ore su 24 e sono sempre a servizio dei cittadini in maniera importante e continua. Sono il 'braccio' sanitario che arriva direttamente ai cittadini e cerca di aiutarli - e in certi casi confortarli, come nell'assistenza telefonica - in un momento difficile, uno dei più complicati della loro storia. Per questo molte realtà territoriali hanno deciso di render merito a Pubblica Assistenza e Misericordia con svariate donazioni.

Di seguito i nomi degli atleti Ciclomatti: Arcangeli Marco, Banti Mario, Billi Fabrizio, Meucci Lauro, Buti Andrea, Buti Maurizio, Capuzzo Michele, Coltelli Simone, Doti Andrea, Federici Andrea, Ficini Alberto, Giannoni Francesco, Giannoni Roberto, Gronchi Giovanni, Guidi Francesco, Jop Emanuele, Lami Gabriele, Leoni Silvano, Mariotti Andrea, Masini Massimo, Remorini Marco, Sabatini Massimiliano, Salvadori Roberto, Sani Antonio, Sepe Guglielmo, Sevieri Alberto,Testa Matteo, Vilardi Michele.

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno