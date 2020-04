Conclusa ufficialmente anche la serie A1 dell'Use Scotti Rosa

Ad appena 24 ore dalla comunicazione ufficiale dello stop al campionato di serie B che vedeva in campo l'Use Computer Gross, arriva anche quello alla serie A1 dell'Use Scotti Rosa. La Lega basket femminile ha infatti comunicato ufficialmente "di aver ricevuto una lettera ufficiale dal Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci che, nel contesto dell'emergenza epidemiologica mondiale da COVID-19, sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico FIP Marcello Crosara, ha deciso di adottare il provvedimento che dichiara ufficialmente conclusa la Stagione Sportiva 2019/2020 per i campionati di Serie A1 e Serie A2". "È stata quindi accolta - prosegue la nota - la richiesta della Lega Basket Femminile, inviata in data 27 marzo 2020 proprio al Presidente FIP Giovanni Petrucci, in cui veniva motivata la decisione a tutela dell'intero movimento, delle Società, dei Presidenti, delle giocatrici, dei tecnici e di tutti gli addetti ai lavori".

Parole che erano attese vista la situazione e che chiudono l'attività agonistica delle nostre società, sia a livello giovanile che senior. Ora non resta che attendere gli sviluppi della situazione nazionale per iniziare poi a programmare il futuro.

Fonte: Use - Ufficio Stampa

