Coronavirus, dallo Spi-Cgil 8mila euro di donazioni agli ospedali del territorio

Lo Spi-Cgil provincia di Livorno e le sue leghe territoriali hanno devoluto fino a oggi 8mila euro in favore degli ospedali locali impegnati nella dura lotta al Covid-19.

Lo Spi-Cgil provincia di Livorno ieri ha donato 1015 euro agli ospedali di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio. Nei giorni precedenti la lega Spi-Cgil di Suvereto ne aveva devoluti 300 all'ospedale di Villamarina mentre il direttivo Spi-Cgil Piombino 535. La lega 21 Spi-Cgil Elba ne ha donati 500 alla struttura ospedaliera di Portoferraio mentre la lega 3 e la lega 5 ne hanno donati 500 a testa in favore dell'ospedale di Livorno.

Questi sono solo le ultime donazioni effettuate. Sin dai primi giorni dallo scoppio dell'emergenza Coronavirus lo Spi-Cgil si era infatti attivato per raccogliere fondi a sostegno delle terapie intensive del territorio. Fino alla scorsa settimana la somma totale devoluta aveva superato quota 4mila euro. La raccolta fondi dello Spi-Cgil e di tutte le sue leghe territoriali è proseguita senza soste, e non si è limitata soltanto all'ambito sanitario (lo Spi-Cgil di Donoratico ad esempio ha devoluto anche 250 euro al Comune per l'emergenza familiare).

La battaglia contro il Covid-19 si supera insieme, grazie al piccolo contributo di ognuno di noi. Ogni cittadino può dare il proprio piccolo importante aiuto, attraverso le forme e le modalità che ritiene più opportune. Lo Spi-Cgil, come sempre, continuerà a fare la propria parte. Insieme ce la faremo.

Fonte: Spi-Cgil provincia di Livorno

